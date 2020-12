Mitten in der zweiten Welle: Neuer Spitalschef in Wr. Neustadt

Mitten in der zweiten Coronawelle kommt es zu einer bemerkenswerten Personalrochade an der Spitze zweier NÖ Landeskliniken im Industrieviertel. Der bisherige ärztliche Direktor des Corona-Schwerpunktkrankenhauses in Neunkirchen, Primar Ojan Assadian, wechselt mit 1. Dezember als Direktor ins deutlich größere Landesklinikum Wiener Neustadt. Er trägt ab sofort die Verantwortung für 14 Abteilungen und fünf Institute an der Klinik.

„Eine strategische, strukturelle und inhaltliche Aufgabe, für die es – sowohl aus medizinischer als auch aus Management Sicht – eine erfahrene Spitze braucht“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zu der Personalrochade. Assadian war einer von „mehreren Bewerbern“ für den begehrten Posten.