Augenabteilungen in Wr. Neustadt und Mödling unter neuer Führung

Der 44-jährige Karl Nigl ist mit 1. Oktober zum neuen Primararzt der zweitgrößten Augenabteilung in Niederösterreich bestellt worden. Die Abteilung für Augenheilkunde und Optometrie am Landesklinikum Wiener Neustadt versorgt ein Einzugsgebiet von 900.000 Einwohnern und führt derzeit jährlich über 50.000 ambulante, tagesklinische und stationäre Behandlungen durch. Nigl hat außerdem die Führung des Augenheilkunde-Teams an der Interdisziplinären Tagesklinik in Mödling übernommen.

„Ich freue mich, mit meinen beiden Teams in Wr. Neustadt und Mödling nun endlich loslegen zu können“, sagt Nigl und freut sich, „in hochmodernen Operationssälen und Behandlungsräumen Topleistungen erbringen, aber auch Prozesse optimieren zu dürfen.“

Bedienen will der neue Primar nicht nur das fachliche Spektrum, auch das Miteinander unter den Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Kliniken ist ihm wichtig. „Vor allem die Kommunikation und Einbeziehung der niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte ist für mich ein großer Schritt, um die Thermenregion in meinem Fachbereich noch mehr zu stärken", so Nigl.