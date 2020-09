15.000 Operationen weniger im Lockdown in NÖ

Der Corona-bedingte Lockdown hatte teils dramatische Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in Österreich. Am besten veranschaulichen das nun aktuelle Zahlen und Daten aus dem flächenmäßig größten Bundesland. Alleine in Niederösterreich wurden zwischen Mitte März und Mitte Juli rund 15.000 Planoperationen weniger durchgeführt, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies geht aus der Beantwortung einer Anfrage von FPÖ-Gesundheitssprecherin Ina Aigner im Landtag hervor.

Im besagten Zeitraum hat die NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft 85 Beschwerden und Anfragen in Bezug auf die medizinische Versorgung erhalten. 15 davon haben die Landeskliniken betroffen. „Diese Zahlen verdeutlichen, dass man Tausenden Patienten trotz gesundheitlicher Beschwerden und der Notwendigkeit eines medizinischen Eingriffes keine Behandlung gewährt und sie mit ihren Problemen alleine gelassen hat“, kritisiert Aigner.

Abteilungen in den Spitälern seien aus Angst vor einer Überlastung monatelang leer gestanden. „Anstatt kranke Menschen zu behandeln, hat man vergeblich auf Covid-Patienten gewartet“, so Aigner. Sie warnt dringend davor, in diesem Herbst „in den Kliniken den gleichen Fehler nicht nochmals zu machen“.