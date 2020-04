Coronavirus: 76-Jähriger nach elf Tagen ins Leben zurück geholt

Es ist einer der Lichtblicke, die in Zeiten der Krise eine ganz besondere Bedeutung haben. Im Landesklinikum Neunkirchen konnte ein 76-jähriger Patient nach einem sehr schwer wiegenden Fall einer Corona-Infektion erfolgreich ins Leben zurück geholt werden.

Elf Tage lang hing das Leben von Karl L. am seidenen Faden. Er musste in dem Schwerpunkt-Krankenhaus für Covid-19-Fälle intubiert und beamtet werden. Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin tat alles ihnen in der Macht stehende – mit dem nötigen Erfolg. Vor einigen Tagen sprach der 76-Jährige zum Glück auf die Therapie an. Sein Zustand hatte sich so gebessert, dass er von der Beatmungsmaschine genommen werden konnte und die Lunge wieder selbstständig arbeitete.