Mit Kaiser Maximilian auf Stadtrundgang

Am wohlsten fühlte sich Kaiser Maximilian in der Orangerie in der Burg. „Dort habe ich zwischen den Zitronen- und Orangenbäumen geschrieben und gelesen. Leider existiert die Orangerie heute nicht mehr“, erzählt sehnsüchtig der Kaiser.

Beziehungsweise Sebastian Buchner.

Der 38-Jährige trägt eine dunkle Kappe, Jacke und Plusterhose. Als Kaiser Maximilian, der 1459 in Wiener Neustadt geboren wurde, führt Buchner durch die Stadt. Mit seinen lockigen Haaren schaut er dem Kaiser sogar ein wenig ähnlich. „Das wäre dann auf den ersten Blick aber auch unsere einzige Gemeinsamkeit. Maximilian galt als sehr oberflächlich und Meister der Selbstinszenierung, wir hätten, glaube ich, unsere Differenzen gehabt“, meint Buchner augenzwinkernd.