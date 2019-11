322.181 machten Landesausstellung zu einem Erfolg

Die Stadt Wiener Neustadt und die Region sind die großen Gewinner der NÖ Landesausstellung 2019 unter dem Titel „Welt in Bewegung“. Ohne der am Sonntag nach 226 Tagen zu Ende gegangenen Schau wäre die Ausstellungsregion um gut 70 Millionen Euro ärmer. So groß ist der errechnete Gesamtumsatz – 33 Millionen Euro wurden allein in die Revitalisierung der Spielstätten Kasematten und St. Peter an der Sperr gesteckt.

Mit 322.181 Besuchern hat man die angepeilte 300.000er-Marke knacken können. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger spricht von einem „überragenden Erfolg“, nicht nur was die zusätzliche regionale Wertschöpfung von 54 Millionen Euro betrifft. „Es geht auch um viele andere Faktoren. Es ist ein Wir-Gefühl in der Stadt und der Region entstanden, ein Stolz auf Wiener Neustadt und ganz viel positives Engagement für die Zukunft“, zieht der Stadtchef Bilanz.