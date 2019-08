NÖ Landesausstellung: 300.000er-Marke soll geknackt werden

Was die verpflichtende Sonntagsöffnung der Gastronomie auf dem Marienmarkt in der Zeit der Landesausstellung anbelangt, hat die Stadt die Anordnung aufgehoben. Gerade an den heißen Tagen in den Ferien wurde eine deutlich schwächere Besucherfrequenz in der Innenstadt verzeichnet. Die Regelung wurde deshalb gelockert. Ob sie am Sonntag aufsperren, steht den Gastronomen nun frei.