Niederösterreich: Herzschlagfinale für die Landesschau

Es war ein Herzschlagfinale. „Wenn ich mit jedem gewettet hätte, der gemeint hat, wir werden nicht fertig, hätte ich die gesamte Investitionssumme der Landeshauptfrau zurückzahlen können“, sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger am Freitag zur feierlichen Eröffnung der Landesausstellung 2019. Dort, wo Donnerstagabend noch die letzten Handwerker ihr Werkzeug einpackten, war Stunden später alles für den großen Tag angerichtet und auf Hochglanz poliert. Samstag früh öffnen sich die Tore der Spielstätten erstmals für die Öffentlichkeit. Vorsichtig geschätzt sollen es mindestens 300.000 Besucher bis zum letzten Veranstaltungstag am 10. November werden.

25 Millionen Euro hat das Land NÖ in den vergangenen Monaten in die Veranstaltungsstätten in Wiener Neustadt investiert – gut 17 Millionen davon in das Herzstück der Landesausstellung, die Kasematten. Dabei handelt es sich um unterirdische Katakomben, die einst zur Stadtbefestigung dienten und heute Architekturdenkmal sind. Mit überdimensionalen aufgeklappten Büchern wird in den Kasematten die Beziehung von Wiener Neustadt zur Region und der Welt erzählt. Eines der Highlights ist der Originalrennwagen „Sascha“, konstruiert 1922 von Ferdinand Porsche. Nicht das einzig wertvolle Stück hervorragender Automobilindustrie. Um die Auslagen von derzeit leer stehenden Geschäften in der Stadt zumindest in die Zeit der Ausstellung für die Augen der vielen Besucher zu schmücken, wurden diese mit wertvollen Austro-Daimler-Oldtimern aufgeputzt.