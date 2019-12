Die Burg mitten in Wiener Neustadt

Dass die Burg heute in ihrem ausgezeichneten Zustand ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie erlitt nämlich in ihren rund 900 Jahren viele Schäden. Im Jahr 1529 wurde sie durch die Türkenbelagerung teilweise zerstört, am Anfang des 17. Jahrhunderts fanden zwei Brände statt, 1768 wurde die Burg durch ein schweres Erdbeben beschädigt.

Die letzte große Tragödie erlebte die Burg Wiener Neustadt zum Ende des zweiten Weltkriegs. In den letzten Kriegswochen wurde sie durch Bomben und Plünderungen fast völlig zerstört. Von April bis Anfang Mai 1945 brannte sie in zwei Wochen fast restlos aus. Übrig blieb damals nur eine Ruine, die bis 1959 in ihrer historischen Form wiederhergestellt wurde und auch seine Funktion als Militärschule wiederaufgenommen hat.