Gedenkjahr: Die maximalste Stadt im Land

Viel zu bewachen gibt es nicht, womit auch Wiener Neustadt ins Spiel kommt. An seinem Geburtsort ließ sich der Kaiser nämlich tatsächlich begraben. Er ruht ihn der St. Georgs-Kathedrale der Burg Wiener Neustadt – heute als Militärakademie bekannt. Dort wird am 30. März eine Ausstellung zum „Leben des Kaiser Maximilians I.“ eröffnet. Auch eine Reihe von Kulturveranstaltungen sind in der Stadt rund um das Gedenkjahr geplant.

Bleibt noch Wels. Dort machte der Kaiser auf seinen Reisen ebenfalls öfters halt. Auch seinen letzten auf Erden. Denn in der Burg Wels hauchte der Habsburger am 12. Jänner 1519 am Weg von Innsbruck nach Linz sein Leben aus. Ab dem 21. März wird auf der Burg eine Sonderausstellung zum „Kaiser – Reformer – Mensch“ eröffnet. Auch Stadtführungen auf den Spuren von Maximilian I. werden angeboten.