Speis und Trank geht am Sonntag Hand in Hand mit Folklore und Musik. Etwa beim großen Frühschoppen beim Seppelbauer (Bernhard Datzberger) in Pittersberg, wo die Musikkapelle Ybbsitz aufspielt, der neue Verkostungskeller präsentiert wird und auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihr Kommen angesagt hat. Hoch her gehts auch beim Mostheurigen Hauer in Hauersdorf. Dort unterhält die Gruppe „Zaumgwüafid“. Bei großen Mostkirtag in Weistrach sorgt „d’Urltaler-Sängergruppe“ mit dem Gstanzlsingen für das musikalische Highlight.

Alle Infos zu Veranstaltung gibt es komprimiert auf www.mostviertel.at. Diese Homepage gewährt auch Zugang zur Birnbaumblüten-Webcam, die live die Blüte eines uralten Baumes überträgt.