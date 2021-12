Mit einer App auf magische Weise Noten lernen

Ob sehr musikalisch oder etwas weniger, die meisten Kinder machen irgendwann Erfahrungen mit dem Erlernen eines Instrumentes. Krisztina Groß, Lehrerin an der Musikschule Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf), unterrichtet bereits die Jüngsten an der Gitarre und der Ukulele. „Das beste Alter für Musikunterricht ist so zwischen sieben und acht. Viele Kinder interessieren sich aber bereits im Kindergarten für Musik“, sagt Groß. Allerdings fehle das Unterrichtsmaterial für diese Altersgruppe. Kurzerhand hat die Musikschullehrerin deshalb in ihrer Karenz vor sechs Jahren selbst eine „Magische Gitarrenschule“ für Fünfjährige in Buchform entwickelt.