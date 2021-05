Mit 17 Jahren geht Traum beim FC Bayern in Erfüllung

Dass es ausgerechnet der „Stern des Südens“ ist, dessen Trikot er überstreifen wird, sei für ihn wie Weihnachten und Ostern zugleich. „Bayern war immer mein großer Traum. Meine ganze Familie war ständig bei Freunden in München und ich wollte unbedingt einmal für diesen Verein spielen“, sagt der 190 Zentimeter große, und laut seinen Trainern physisch sehr starke Spieler. Er fällt vor allem durch seine Präsenz am Platz auf.

Das Bewegungstalent scheint bei den Metus übrigens in der Familie zu liegen. Emilians älterer Bruder Jonathan (21) war ein international erfolgreicher Turniertänzer. Er ist derzeit Student der Performing Academy und wird demnächst im Musical „On Your Feet“ und in Marcus Strahls Inszenierung „Der Schüler Gerber“ bei den Wachaufestspielen in Weißenkirchen auf der Bühne zu sehen sein.