Milliardär Stronach hat die SPÖ zum Spenden gern

Was den Pferdesportpark Magna Racino in Ebreichsdorf anbelangt, so steht der letzte große Besitz des Austro-Kanadiers in Österreich, kurz vor dem Verkauf. Die Verhandlungen mit dem potenziellen Käufer, einer österreichischen Bauträgergesellschaft, sind demnach schon sehr weit fortgeschritten.

Dem Vernehmen nach ist man sich über den Kaufpreis (in zweistelliger Millionenhöhe) einig, aber an der Vertragsgestaltung werde noch gefeilt, berichten Insider. Der Bauträger soll auch schon Gespräche mit Entscheidungsträgern auf Gemeinde- und Landesebene geführt haben. Indes wollte Michael Krüger, Anwalt von Frank Stronach, auf Anfrage des KURIER keinen Kommentar zu dem bevorstehenden Deal abgeben.