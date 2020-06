Stronach-Spende an SPÖ lässt politische Wogen hochgehen

Mit seinen 87 Jahren sorgt Milliardär Frank Stronach wieder für politischen Zündstoff. Während Stronach mit seiner eigenen Partei Schiffbruch erlitt, entpuppt sich der Geschäftsmann schon zum zweiten Mal als großzügiger Unterstützer der SPÖ.

Eine Spende an die rote Gemeindeorganisation in Ebreichsdorf sorgt für Diskussionen. Während seine Partei nur fünf Tage vor der Gemeinderatswahl im Jänner 7.490 Euro von Stronach erhielt, soll SPÖ-Chef Wolfgang Kocevar nun in seiner Funktion als Bürgermeister Grundstücksverhandlungen mit dem Milliardär führen. Für die Opposition ergibt das eine „ganz schiefe Optik“, so FPÖ-Stadtrat Markus Gubik.