Militärische Ehren nach Antiterrorübung im Steinfeld

Der alljährliche Neujahrsempfang der Einsatzorganisationen in der Stadt Wiener Neustadt sorgte am Donnerstag für einen prall gefüllten Festsaal in den Kasematten. Die Theresianische Militärakademie richtet die Feier gemeinsam mit dem Polizeikommissariat Wiener Neustadt, der Justizanstalt, der Bezirksstelle des Roten Kreuzes, dem Niederösterreichischen Zivilschutzverband, Arbeiter-Samariter-Bund und der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt aus.

1.700 Soldaten übten im Stadtgebiet

Dabei wurde vor allem auch auf die im vergangenen Jahr stattgefundene Heeresübung „Steinfeld23“ zurückgeblickt.

