Mikl-Leitner fordert höhere Strafen gegen Integrationsverweigerer an Schulen

Integrationsunwillige Schüler samt Familien stellen Schulleitungen und Pädagogen vor immer größere Probleme. Weil es in diesem Zusammenhang auch oft Bezüge zum politischen Islam gibt, fordert Niederösterreich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) höhere gesetzliche Strafen gegen unkooperatives und störendes Verhalten an Schulen.

"Mit Kuschelpädagogik werden wir den Kampf gegen den politischen Islam nicht gewinnen“, sagt die Landeshauptfrau. Sie veröffentlichte ihren Vorschlag für härtere Strafen bewusst zum Schulstart. In den Schulen fehle die Handhabe gegen "Nachwuchs-Glaubenskrieger“, "selbst ernannte Sittenwächter“ oder Eltern, die die Autorität von Lehrerinnen nicht anerkennen wollen.

Der aktuelle Strafrahmen für Eltern, die ihre Mitwirkungspflichten verletzen, sei "zahnlos“, weil er nicht hoch genug ist, kritisiert die Landeshauptfrau. Sie plädiert daher in einem ersten Schritt, keine zusätzlichen Strafen zu installieren, sondern die bestehenden empfindlich zu erhöhen.

"Die Schule ist ein Ort, der klare Regeln des Miteinanders braucht, die auch befolgt werden müssen, damit der Unterricht funktioniert. Damit diese Regeln auch von jenen befolgt werden, die mit unseren westlichen Werten auf Kriegsfuß stehen, müssen wir den Druck erhöhen“, so die Landeshauptfrau.

Mit höheren Strafen könne zu einem Schulklima beigetragen werden, von dem alle profitieren, lässt Mikl-Leitner wissen. Es gehe um das Klima in den Schulkassen sowie in unserer Gesellschaft, die darauf angewiesen sei, dass sich Zuwanderer integrieren, so die Landeshauptfrau. Es gehe vor allem auch um die Lehrkräfte, die sich besser durchsetzen können, wenn die Eltern wissen, dass ihnen bei Zuwiderhandlung empfindliche Sanktionen drohen, ist sie überzeugt.