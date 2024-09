Mit diesen Schuhen wollte Niederösterreicher auf den Großglockner

"Wir sind am Nachmittag auf den Glockner gegangen. Und plötzlich sehe ich einen, der da mitten am Eisleitl auf allen Vieren raufkrabelt und Steine lostrifft. Der hat regelrecht hinaufgezittert. Als wir näher gekommen sind, war dann plötzlich klar, dass der nur Straßenschuhe anhatte und einen Skistecken und Arbeitshandschuhe", erzählt Sodamin.

Der erfahrene Bergführer spricht den Mann, der aus Niederösterreich kommt, an. "Ich habe ihm zugeredet, dass ich so nicht weitergehen würde. Und er so auch nicht wieder runterkommt. Vielmehr wird er abstürzen, weil er mit der Ausrüstung keine Chance hat."

Zum Umdrehen überredet

Sodamin bietet dem Mann für den Abstieg als Hilfe sogar seinen Pickel an, was dieser jedoch ablehnt. Er dreht allerdings um. Was von der Begegnung bleibt, ist auch ein Video, das der Bergführer macht und seiner Facebook-Seite teilt.