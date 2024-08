Hitzewelle auf den Berggipfeln: Fast 13 Grad am Großglockner

Der Hüttenchef spricht von den warmen Temperaturen, die auch über 3.000 Meter Seehöhe mehr als deutlich zu spüren waren.

Höchstwert am Montag

Klickt man sich beginnend mit Anfang August durch die Webcam der Adlersruhe, die auch als Erzherzog-Johann-Hütte bekannt ist, so steigt das Thermometer am Montag, dem 12. August, um 16.20 Uhr auf unglaubliche 12,9 Grad an. Also fast 13 Grad auf einer Seehöhe von 3.454 Metern.

Das sind um satte 2,4 Grad mehr, als noch am 21. August vor einem Jahr. Als der KURIER bereits damals über die Hitze am Glockner berichtete.