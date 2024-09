Bei Abstieg kollabiert: Bad Ischler Pfarrer starb nach Bergmesse

Es war eine stimmungsvolle Jubiläums-Bergmesse am Sonntag am Traunstein in Oberösterreich, die der Bad Ischler Pfarrer Christian Öhler mit vielen Bergfreunden zelebriert hat.

Öhler war nämlich bald nach der Messe in der großen Hitze am Berg wieder aufgebrochen, um weitere Termine rechtzeitig zu schaffen. Dabei soll sich der Gottesmann beim Abstieg über den Mairalmsteig leicht verletzt haben, als er, gezeichnet von der großen Hitze und der Anstrengung, gestürzt sei.

Für viele sei die Natur eine Sache, die man möglichst gut und gewinnbringend nützen soll und kann: "Die Frage ist, was man herausholen kann, wie man Ertrag und Effizienz steigern kann. Solange diese Mentalität herrscht, werden Maßnahmen zum Klima- oder Artenschutz, zur Renaturierung oder Nachhaltigkeit vielleicht eingesehen (besonders nach der nächsten Wetterkatastrophe oder Dürre), aber unwillig in Kauf genommen."

Er verweist auf Psalm 104, in dem Gott sage: "Mit Weisheit hast du alle deine Werke gemacht. Die Weisheit wird in der Bibel weiblich, als Frau personifiziert. Wenn wir uns auf sie einlassen, können wir von ihr lernen."

Was wir lernen können, führt Öhler in seiner letzten schriftlichen Botschaft an seine Pfarrgemeinde Bad Ischl an: