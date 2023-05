Michael Fischer bringt Steppakrobatik nicht nur auf die Bühne

Stepptanz eigne sich für jedes Alter und Fitness-Level. Damit die Stepp-Community auch in Niederösterreich weiter anwächst, bietet Fischer Workshops, wie „Dance like Fred“, an Tanzschulen an oder unterrichtet Stepptanz an der Musicalschule in Wien. „Fred Astaire war Musiker und Tänzer und vereinigt all das, was mir am Herzen liegt“, erklärt Fischer seinen Künstlernamen.

Neues Programm zur Zwischenkriegszeit

Im neuesten Programm „Zwa Koffer in Berlin“ holt Michael Fischer gemeinsam mit Lukas Weinberger das wilde, freche Lebensgefühl der Zwischenkriegszeit auf die Bühne. Die beiden Allrounder lassen eine „bunte, interaktive Revue vom Stapel, die die Grenzen von Gesangs- und Tanzdarbietung verwischt und die Türen zu Cabaret und Varieté weit aufstößt“.

Die NÖ-Premiere in Mödling am 13. Mai musste zwar verschoben werden, „Zwa Koffer in Berlin“ ist aber das nächste Mal am 25. Mai im Lenautheater Stockerau zu erleben. Mehr Informationen dazu gibt es hier.