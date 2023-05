Neue Saison am Landestheater NÖ: Internationale Größen und Laien

Schauplatz ist ein Gartenbeet in einer fernen Galaxie, in dem Gurke, Radieschen, Sellerie und Co. die Gabe haben, gedanklich zu reflektieren und sich zu unterhalten.

Dabei erzählen die älteren Semester von einer mittlerweile weit entfernten Vergangenheit, „als es noch Lieferketten in der Landwirtschaft gab, die das Klima und die Umwelt der Erde unwiederbringlich zerstörten“, geben die Verantwortlichen Einblick in den Inhalt.

Ehemaliges Kaufhaus als Bühne

Für die Aufführungen dieser humorvollen Science-Fiction-Produktion über das Dilemma der Globalisierung verlassen die Laienschauspieler auch heuer wieder das Landestheater.

Ihre Bühne finden sie im Nebengebäude, dem ehemalige Leiner Kaufhaus am Rathausplatz. Für viele Menschen sei das Möbelhaus nämlich auch ein „symbolischer Ort für Begegnung, Tradition und Heimat gewesen“, heißt es.

