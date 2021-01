Metalband mit neuem Album: „Hoffen, bald live zu spielen“

„Sign of Decay“ hat seit der Gründung sechs Alben veröffentlicht. Das sechste ist gerade erst erschienen – nach zehnjähriger Aufnahmepause. Der Titel „Out of the Ashes“ (Übersetzung: „Aus der Asche“) passt da also recht gut. In der Zeit habe sich viel getan. Ein Teil der Bandmitglieder habe inzwischen Kinder bekommen und Haus gebaut. Da habe es keine Zeit gegeben, in eine neue CD Energie zu investieren. „Wenn wir etwas machen, dann wollen wir es möglichst professionell machen“, sagt Wimmer, der hauptberuflich als Tätowierer arbeitet und in Echsenbach, Bezirk Zwettl, lebt. Auch seine Bandmitglieder wohnen im Waldviertel.

Corona ist der neu gefundenen kreativen Energie oft im Weg gestanden. Kaum war man im Tonstudio für Aufnahmen, kam der erste Lockdown. Im Mai konnte man die CD dann fertigstellen. Die Lieder klingen zwar etwas erwachsener, der unverkennbare Violinensound fehlt aber natürlich nicht. Nun heißt es, auf die CD-Präsentation zu warten: „Wir hoffen, bald wieder live zu spielen.“