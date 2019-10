Messerattentat auf Syrer: 17-jähriger Bruder gestand die Tat

Er soll nach einem bereits länger andauernden Streit am Montag kurz nach 21 Uhr ein Messer gezückt und es seinem Bruder in den Rücken gerammt haben. "Er hat zugegeben, seinem Bruder im Zuge eines Streits einen Messerstich versetzt zu haben. Er wurde wegen versuchten Mordes festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt", sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl.