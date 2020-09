Mentale Fitness als „Impfstoff“ gegen Demenz

Niederösterreich. Eigentlich sollte heuer im Kampf gegen die stetig zunehmende Zahl an Demenz-Kranken ein Vorsorgeprojekt für mentale Gesundheit aufgezogen werden. Die Corona-Pandemie durchkreuzte die Pläne der Österreichischen Gesundheitskasse aber. Zu Jahresbeginn wurde aber gemeinsam mit dem NÖGUS des Landes NÖ ein flächendeckendes Demenz-Service-Netz aufgezogen. Vor allem den hauptsächlich mit der Pflege von Demenzkranken betrauten Angehörigen soll damit unter die Arme gegriffen werden.

„Neben der aktuellen Situation dürfen wir andere Gesundheitsthemen nicht außer Acht lassen“, will Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) rund um den Welt-Alzheimertag am kommenden Montag die Demenz-Problematik in den Blickpunkt rücken. 22.000 Menschen sind derzeit in NÖ an Demenz erkrankt. „Wir gehen davon aus, dass sich bis zum Jahr 2050 diese Anzahl verdoppeln wird“, sagte Eichtinger.

80 Prozent dieser Patienten werden von den Angehörigen daheim betreut und gepflegt. Um sie zu unterstützen, wurde mit einem Kostenaufwand von 654.000 Euro das Demenz-Service installiert. Nach einem Probejahr in fünf Bezirken des nö. Zentralraums konnte zu Jahresbeginn der landesweite Start vollzogen werden. Trotz widriger Bedingen fanden heuer bereits 700 Beratungen statt, berichtete Eichtinger.