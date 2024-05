Melk: "Handreichung" soll an Nazi-Morde in Welterbestadt erinnern

Mit einem Veranstaltungsreigen wird in den nächsten Tagen an die Errichtung des Außenlagers des KZ-Mauthausen und gleichzeitig der Gründung des Melker Gedenkvereins "MERKwürdig“ vor 30 Jahren gedacht.

Hinter dem harmlos klingenden Codewort "Quarz“ bauten die NS-Schergen im Umfeld der Melker Birago-Kaserne das Konzentrationslager auf. 4.884 sind im Lager oder bei der Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen im Melker Quarzwerktunnel gestorben oder ermordet worden. Dokumente und Erinnerungen von Überlebenden belegen den Horror.

Größtes KZ in NÖ

In der KZ-Anlage mit 18 Gebäuden - es handelte sich um das größte Außenlager in Niederösterreich - waren 14.400 Menschen gefangen gehalten worden. In der vor 61 Jahren eröffneten Gedenkstätte beim Objekt 10 wird auch das Krematorium gezeigt, in dem 3.500 Leichen verbrannt worden sind.