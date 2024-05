In Hundebox-Fall geschlampt? Ermittlungen gegen Sozialarbeiter

Am 28. Oktober und am 18. November 2022 - vier Tage, bevor das Kind ins Koma fiel - gab es unangekündigte Hausbesuche der Behörde bei Mutter und Sohn.

Bei den beiden Hausbesuchen wurden vom federführenden Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe zwar Auffälligkeiten geortet, es wurde aber keine Veranlassung dafür gesehen, das Kind der Mutter abzunehmen. Dies hat nun Ermittlungen der Justiz zur Folge.

"Diese gravierende Fehleinschätzung hatte zur Folge, dass der Bub nur vier Tage später in einem lebensbedrohlichem Zustand in das Spital eingeliefert wurde und nur knapp dem Tod entkommen konnte", heißt es in dem Schreiben des Opferanwaltes an das Land Niederösterreich.