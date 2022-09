Zwölf Stunden dauert es, um 14.400 Namen nacheinander auszusprechen. Drei Sekunden werden dabei symbolisch für jeden Gefangenen des ehemaligen KZ-Außenlagers der Nazis in Melk berechnet. Das „12-Stunden-Konzert wider Gewalt und Vergessen“, mit dem der Melker Verein „MERKwürdig“ die zu Tausenden ermordeten und zu Tode gequälten Opfer in Erinnerung rufen will, geht heuer zum dritten Mal im Stadtzentrum über die Bühne.

Lange wurde über die Existenz des drittgrößten Außenlagers des KZ Mauthausen in Melk ein Mantel des Vergessens gehüllt. Von 21. April 1944 bis 15. April 1945 wurden die in der zum KZ umgewandelten Birago-Kaserne Inhaftierten von der SS unter unwürdigsten Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Die großteils politischen Gefangenen aus 20 Ländern waren dabei hauptsächlich in der unterirdisch eingerichteten Produktion des Rüstungskonzerns der Steyr-Werke eingesetzt.