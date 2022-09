Aus einem Euro werden 4,50 Euro: Sportförderung rechnet sich

Sportliche Jugendliche haben zudem bessere Noten, schaffen den Berufseinstieg schneller und erzielen letztendlich auch ein höheres Lebenseinkommen. Nachgewiesen sei auch, dass bei Teenagern, die zwischen 14 und 19 Jahren intensiv Sport betreiben, die Kriminalität niedriger ist, so die Forscherin Kleissner. Insgesamt werden für die Sozialaspekte 6,1 Millionen Euro berechnet.

500 Millionen

Aus den Mitteln der Sportförderung „haben wir im Vorjahr 256 Infrastrukturprojekte im Sport mit 2,2 Millionen Euro unterstützt und so 17,3 Millionen Investitionen ausgelöst“, verwies Danninger auf Impulse, die direkt in die Wirtschaft fließen. „Insgesamt blicken wir mittlerweile auf 55 Jahre Sportförderung, in denen das Land Niederösterreich knapp 500 Millionen Euro Förderungen in den Sport investiert hat. Inflationsangepasst entspricht das etwas mehr als 700 Millionen Euro“, rechnete der Landesrat vor.

Angesichts der vielen positiven gesellschaftlichen Aspekte, die der Sport auslöst, richtete Danninger auch einen Appell an die Bundesregierung und den Sportminister Werner Kogler (Grüne). „Sport darf kein Randthema sein“, forderte er rasche Hilfe für finanziell unter Druck stehende Vereine. Die Wiedereinführung des NPO-Fonds, der sich in den Pandemiejahren bewährt hat, sei ein geeignetes Mittel, so Danninger. Vor allem energieintensive Sportvereine, die Eis-, Tennis- oder Reithallen betreiben, müssten unterstützt werden. Vom Land selbst seien keine eigenen Hilfsaktionen in diesem Bereich angedacht.