Gemeinderatswahl in Krems: SPÖ und ÖVP verlieren; KLS gewinnt deutlich

Nach der Wahl am heutigen Sonntag in Krems an der Donau steht ein erstes Ergebnis fest. Die SPÖ kommt auf 40,9 Prozent (2017: 46,07 %), die ÖVP kommt auf 23,3 Prozent (2017: 26,67 %) und verzeichnet ebenso wie die SPÖ einen Verlust.

Die FPÖ kam auf 14,7 Prozent (2017: 15,04 Prozent). Deutlich dazugewinnen konnte die KLS (Kremser Linke Stadtbewegung) und verzeichneten 7,1 Prozent. Die NIK - Neos in Krems schaffen es mit 6,7 Prozent deutlich in den Gemeinderat. Knapp werden auch die MFG (3 Prozent) sowie die Kremser Grünen (3,7 Prozent) mit je einem Mandat in den Gemeinderat einziehen.

Wahlbeteiligung

Bewahrheitet hat sich die Befürchtung einiger Oppositionsparteien, dass die Wahlbeteiligung mit rund 58 Prozent noch geringer ist als vor fünf Jahren, wo sie bei 65 Prozent lag. Mit ein Grund dürfte der besonders frühe Wahltermin sein.