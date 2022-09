Wer schafft den Einzug in den Kremser Gemeinderat?

Klima und Umwelt

Da aber nicht nur Unolt und Schwarz den Umweltschutz zum Thema gemacht haben, wird es wohl für die beiden Gruppierungen mehr als schwierig, es in den Gemeinderat zu schaffen. Spannend wird es eher um den Einzug der „NIK – Neos in Krems“, die von Dominic Heinz angeführt werden und erstmals in der Stadt antreten.

Weiters treten die „KLS – Kremser Linke Stadtbewegung“ mit Wolfgang Mahrer, der weiter mit Sozialthemen punkten will, an. „Die Freiheitliche Partei Österreichs – Team Rosenkranz (FPÖ)“ besetzt mit Susanne Rosenkranz – Ehefrau des freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten – das Thema Sicherheit. Dabei spielte ihr ein offener Brief vieler Unternehmer in die Hände, die kritisierten, dass die Polizei zu wenig Präsenz zeige.