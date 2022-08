Weinterrassen werden in Spitz an der Donau zur Freiluft-Bühne

Die „romantischsten und stimmungsvollsten Plätze“ sollten es sein: So verwandelt der Tourismusverein Spitz an der Donau diese Orte in „Musikalische Weinterrassen“. Jeden zweiten Sonntag im September und Oktober finden dort Konzerte statt.

Der Start ist am 4. September in der Riede Hartberg mit der New Orleans Dixieland Band. An der Zornberghütte gibt es am 18. September Klänge von Weinviertler Blos. Am 2. Oktober überspielt das Faltenblech an der Zornberghütte die steilsten Weinterrassen des Spitzer Grabens. Am 16. Oktober wird nicht nur Grüner Veltliner getrunken, sondern auch die Veltliner Combo gehört. Den Abschluss bilden am 26. Oktober die Tanzgeiger am 360°-Platzerl am 1000-Eimerberg.