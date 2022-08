Ein Toter bei Verkehrsunfall auf der B3 in Dürnstein

Ein Verkehrsunfall auf der B3 in Loiben in der Gemeinde Dürnstein im Bezirk Krems hat Montagfrüh nach Feuerwehrangaben ein Todesopfer gefordert. Ein Pkw war auf regennasser Straße in den Gegenverkehr geraten und ungebremst mit einem Lkw kollidiert. Der Autofahrer starb. Der Mann am Steuer des Lastwagens erlitt einen Schock.

Dreistündiger Einsatz