Kremser Feuerwehr war bei Waldbrand in Frankreich im Einsatz

In den vergangenen Wochen kam es nahe der Stadt Bordeaux im Südwesten Frankreichs zu verheerenden Waldbränden: 6.000 Hektar Wald standen in Flammen, erstmals forderte Frankreich zur Brandbekämpfung Unterstützung aus dem Ausland an, der KURIER berichtete.

Die Führung der niederösterreichischen Einsatzkräfte im Ausland übernahm unter anderem Kremser Feuerwehr Kommandant-Stellvertreter Andreas Herndler. In seiner Tätigkeit als "Teamleader" im EU-Zivilschutz-Mechanismus übernahm er außerdem wichtige Teile der Organisation des Einsatzes im Landesführungsstab.

Rasche Verlegung

Rasch fanden sich noch vier weitere Mitglieder der Feuerwehr Krems. Florentin Baumgartner und Christoph Gruber waren als Mitglieder des Sonderdienstes direkt für die Brandbekämpfung vorgesehen. Peter Krenos und Alexander Zsivkovits planten ihren Einsatz mit der mobilen Einsatzleitung namens "FUCO".

Innerhalb weniger Stunden war die Verlegung von 76 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen in den 1.800 Kilometer entfernten Einsatzort organisiert. Am 13. August startete der operative Einsatz, aufgeteilt auf zwei Schichten waren die Brandbekämpfer mit vier Hilfleistungsfahrzeugen und vier Versorgungsfahrzeugen eingesetzt.