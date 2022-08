Waldbrände in Frankreich: Einsatz für Feuerwehrleute aus NÖ endet

80 Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich haben ihren am Samstag begonnenen Einsatz in der von Waldbränden betroffenen französischen Region Bordeaux beendet. Sie traten am Mittwoch die Heimreise an. Die Lage habe sich merklich entspannt, weshalb die französische Einsatzleitung beschlossen habe, dass die Niederösterreicher ebenso wie die deutschen Kollegen ihre Arbeiten beenden könnten, teilte der Landesfeuerwehrverband mit. Es sei „ein erkennbarer Einsatzerfolg gegeben“.

Es habe sich „wieder einmal bewiesen, dass die bereits vor Jahren in Niederösterreich eingeleitete Spezialisierung zur Waldbrandbekämpfung enorme Schäden verhindert“, lautete das Resümee. Die 80 Einsatzkräfte wurden am Mittwochabend auf dem Flughafen Wien in Schwechat u. a. von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner erwartet.