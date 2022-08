Waldbrände: Einsatzstart für Feuerwehrleute aus NÖ in Frankreich

Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich haben am Samstag mit Löscharbeiten in der von Waldbränden betroffenen französischen Region Bordeaux begonnen. Neben einem Fahrzeugkonvoi mit fast 30 Helfern trafen 47 Einsatzkräfte mittels Charterflug vom Flughafen Wien im Camp ein. Die Hauptaufgabe bestand am Samstag darin, von den Flammen bedrohte Siedlungsgebiete zu schützen und eine Brandbekämpfung durchzuführen, teilte das NÖ Landesfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit.

Das niederösterreichische Kontingent werde in zwei Schichten zu je 30 Mitgliedern arbeiten, "um der Mannschaft auch Erholungsphasen nach dem körperlich hochanstrengenden Einsatz zu ermöglichen sowie um eine längere Einsatzdauer pro Tag zu erreichen", hieß es in der Aussendung. Ortskundige Lotsen der französischen Feuerwehr wurden in den NÖ Sonderdienst Waldbrand integriert, um einen raschen und zielgerichteten Einsatz zu ermöglichen und zu gewährleisten.