NÖ-Feuerwehr schickt 80 Spezialisten zur Waldbrandbekämpfung nach Frankreich

„Der Brand an der Atlantikküste breitet sich in einer Minute auf eine Fläche von zehn Fußballfelder aus.“ Um die französischen Feuerwehren in der Region Bordeaux im Kampf gegen den dort wütenden Mega-Waldbrand zu unterstützen, entsendet der NÖ Feuerwehrverband 80 Einsatzkräfte in das Katastrophengebiet, gab Landeskommandant Dietmar Fahrafellner am heutigen Donnerstag bekannt.

Die NÖ Feuerwehren reagieren damit auf einen Hilferuf der französischen Behörden an das Notfallsystem der EU. Dort sind entsprechende Module zur Waldbrandbekämpfung aus NÖ eingemeldet. Über das Innenministerium kam nun der Einsatzbefehl. Im Vorjahr waren Kräfte aus NÖ bei Bränden in Nordmazedonien eingesetzt.