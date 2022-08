19-Jähriger legte in Montenegro zehn Waldbrände

Die Polizei in Montenegro hat einen jungen Mann aus Herceg Novi festgenommen, der zehn Waldbrände gelegt haben soll. Der 19-Jährige habe die Feuer zwischen dem 24. Juli und 8. August im Hinterland der Küstenstadt mutwillig verursacht, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Die Flammen entfachte er demnach in Wäldern und Gebüschen entlang von Gemeindestraßen.

Die Brände konnten jeweils von den Feuerwehren mit Unterstützung durch Helikopter gelöscht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Den Fall des Verdächtigen übernahm die Staatsanwaltschaft in Kotor. Er wird der Brandstiftung verdächtigt. Vegetationsbrände sind in Montenegro und den benachbarten Adria-Ländern Kroatien und Albanien in den heißen und trockenen Sommermonaten häufig.