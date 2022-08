Trotz äußerst brisanter bundespolitischer Themen ließ sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die schnittige Inspektionsfahrt aktueller Hochwasserschutzprojekte in der Wachau am Montagnachmittag nicht entgehen. Investitionen in den Hochwasserschutz aus Steuergeldern lohnen sich, ist er überzeugt. Zuletzt hat der Minister die Finanzierung der Hälfte der neuen Investitionen durch den Bund über einen 15a-Vertrag zugesichert. „Jeder Euro, der in den Hochwasserschutz geht, ist ein guter Euro“, sagte Brunner nach einer Fahrt im Feuerwehrboot entlang der Baustellen in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf.