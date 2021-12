Melissa möchte mit den Augen sprechen können

Die Halbtags-Betreuung im Kindergarten in Neuhofen/Y., die Therapien bei der Logopädin oder orthopädische Spezialschuhe zeigen kleine, aber spürbare Erfolge, erzählt die Mutter. Um mit ihrer Tochter auch kommunizieren zu können und ihre Entwicklung zu fördern, rieten ihr Experten zur Nutzung eines augengesteuerten Computers.

Ein Wunsch, der für die schon sehr belastete Alleinerzieherin und ihre unterstützende Familie aus Kostengründen nicht erfüllbar ist. Ein kleiner Hilferuf auf Natalies Facebook-Seite brachte aber Bewegung in die Angelegenheit. In der Region Neuhofen/Ybbs und in Natalies früherer Heimatgemeinde Euratsfeld ist eine Hilfsaktion angelaufen, um den rund 27.000 Euro teuren Computer doch leistbar zu machen.