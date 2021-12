Haubenkoch Max Stiegl: „Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!“

Euter, Därme, Zungen und Milz. Es waren die so gar nicht nach feinster Küche klingenden Zutaten, die Max Stiegl zu dem gemacht haben, was er ist: einer der gefragtesten Spitzenköche Österreichs. Denn Stiegls Ruf gründet sich (auch) auf ein „Arme-Leute-Essen“, den sogenannten Sautanz, also die möglichst umfassende Verwertung aller essbaren Teile eines Schweins.

Die Art und Weise, wie er diese bodenständige Küche in seinem „Gut Purbach“ im Burgenland neu interpretiert hat, machte ihn in Gourmetkreisen bekannt. Freilich hatte er zuvor bereits für sein damaliges Lokal Inamera einen Stern vom Restaurantführer Guide Michelin erhalten – mit 21 Jahren als jüngster Koch der Welt. Einer seiner damaligen Stammgäste bot ihm an, das Gut Purbach gastronomisch zu übernehmen. Gleichzeitig mit der vierten Haube wurde ihm dort mittlerweile vom Restaurantführer Gault & Millau auch der Titel „Koch des Jahres“ verliehen.