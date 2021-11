Gault&Millau-Hauben in NÖ: Ein Burgenländer als Aufsteiger des Jahres

Auch Starkoch Toni Mörwald bleibt mit seinem Relais & Chateaux Gourmet Toni M. in Feuersbrunn im erlauchten Kreis der Vier-Haubenküche (17,5 Punkte). Modern und bodenständig zugleich – diese erfolgreiche Kombination in der Küche sagt man Josef Floh mit seiner Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn nach. Der Lohn dafür sind 16,5 Punkte und drei Hauben. Der Gastronom wird gerne als eines der denkwürdigsten Beispiele der NÖ Wirtshauskultur bezeichnet. Ein Dorfwirtshaus, in dem sich die Leute zum Kartenspielen und Frühschoppen treffen. Aber auch ein Haubenlokal, in dem es ein Achterl für 1,80 Euro, aber auch eine Flasche für 5.000 Euro gibt. Die Riege der 3-Hauben-Lokale schließt die Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf (16,5 Pkt.).