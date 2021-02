Bau-Tycoon Haselsteiner und Kultkoch Max Stiegl landen Hotel-Coup

Der Knappenhof ist bereits seit 2008 in Haselsteiners Besitz. Das bisherige Konzept der früheren Betreiber lief jedoch gehörig schief und mit einer nur 20-prozentigen Auslastung endete es im Vorjahr in einer Insolvenz. Mit einer neuen Philosophie will Ramsbacher ein touristisches Highlight setzen. Davon gibt es zurzeit in der Region nicht sehr viele. Das Haus wird gerade in ein Alm- und Waldhotel umgebaut. „Landhausstil trifft auf unaufdringlichen Luxus“, so das Konzept.