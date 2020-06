Sperrstunde für das 4-Sterne-Hotel Knappenhof

Das Vier-Sterne-Hotel Knappenhof in Reichenau an der Rax hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Ursprünglich handelte es sich um ein Kur- und Therapie-Hotel, spezialisiert auf die Behandlung von Stresserkrankungen, Burn-out, Abhängigkeiten und Depressionen. Seit knapp 16 Jahren wird der Betrieb aber als Genusshotel samt Haubenrestaurant und Seminarbereich geführt. Mit der anschaulichen Lage am Fuße der Rax und der feinen Küche sollten Gäste im höherpreisigen Segment für Veranstaltungen (Hochzeiten, Firmenevents, Workshops) gewonnen werden. Zugleich wurde der Wellnessbereich adaptiert.

Doch die Bemühungen, sich auf ein hochwertiges Angebot zu konzentrieren, fruchteten am Ende nicht. Der Betrieb konnte wirtschaftlich nicht positiv geführt werden. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Bilanzverlust mehr als eine Million Euro, die Schulden wurden mit 985.000 Euro beziffert.

Die Betreiberfirma hat die Reißleine gezogen und Insolvenz angemeldet. Bereits im Jahr 2012 war ein Sanierungsverfahren beantragt und erfolgreich abgeschlossen worden.