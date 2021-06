Wie das traditionsreiche Hotel "Knappenhof" neu erwacht

Helena Ramsbacher

Die erfahrene Hotelierin Helena Ramsbacher (sie betreibt vier High-Class-Hotels in Brač, am Wörthersee, in Wien und an der Rax) hat mit Investor Hans Peter Haselsteiner den geschichtsträchtigen Knappenhof wieder zum Leben erweckt. Er soll zum Leuchtturmprojekt der Region werden, wo auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden und der Tourismus belebt werden soll

Max Stiegl

Den ersten Coup, den Helena Ramsbacher landete, war Max Stiegl an Bord zu holen (Inhaber des Gut Purbach im Burgenland, 4 Hauben). Er möchte einen Schwerpunkt auf Geflügel: von Rebhuhn, Schnepfe, Fasan bis hin zu

Stubenküken

Die Geschichte

Einst war der Knappenhof eine beliebte Sommerresidenz namhafter Künstler und Dichter wie Arthur Schnitzler oder Gustav Mahler. Der in der Region Semmering-Rax gelegene Knappenhof wurde so zu einem ganz besonderen, kunsthistorischen Haus

Pop-up

Im ersten Jahr wird der Knappenhof als Pop-up geführt und hat von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Es gibt 24 Zimmer