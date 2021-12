Mehrere Verletzte bei illegalem Rennen im Waldviertel

Am 11. Dezember lag um kurz vor Mitternacht relativ viel Schnee in Bärnkopf und Gutenbrunn, Bezirk Zwettl. Auch auf den Straßen. Das nutzten etwa 20 Personen, um zu "driften". An dem illegalen Rennen nahmen laut Informationen der Polizei acht Pkw teil.

Kollision

Wie die NÖN berichtet, führte ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Amstetten die Gruppe an. Ihm kam ein 18-Jähriger entgegen, der ebenso nur den Probeführerschein besaß. Der 20-Jährige verlor bei einem riskanten Manöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw.

Die beiden Männer wurden laut Informationen der Polizei verletzt und mussten von der Rettung ins Landesklinikum Zwettl gebracht werden. Der Beifahrer des 18-Jährigen wurde ebenso verletzt und musste ins Klinikum in Amstetten gebracht werden. Es wurde Anzeige erstattet.

Flucht

Einige der Teilnehmer ergriffen die Flucht. Von 13 Personen konnten die Daten aufgenommen werden. Die Ermittlungen laufen noch. Die Alkohol-Tests sind allesamt negativ verlaufen.

Da zu dem Zeitpunkt des Rennens noch der Lockdown galt, müssen die Teilnehmer auch mit Anzeigen wegen Übertretungen der gültigen Corona-Maßnahmen rechnen. Hinzu kommen die verkehrsrechtlichen Übertretungen.