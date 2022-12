Mehr als 40 Straftaten: Polizei zog Kriminelle aus dem Verkehr

Getankt und geflüchtet

Außerdem sollen die Verdächtigen eine Notlage vorgetäuscht und diversen Opfern so Geld entlockt haben. Im Raum Oberpullendorf und Baden hatte das Trio anscheinend Autos angemietet, ohne dafür jemals die Rechnung bezahlt zu haben. Außerdem sollen sie bei Tankstellen in Wiener Neustadt und Bad Vöslau die Fahrzeuge getankt und einfach davon gefahren sein. Unter der langen Liste an Straftaten sind auch zahlreiche Bestellbetrügereien im Onlinehandel.

Hohe Schadenssumme

Die Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am 27. November verhaftet. Der 23-Jährige und sein 25-jähriger Bruder, beide aus dem Bezirk Mistelbach, wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die 21-jährige Beschuldigte aus dem Bezirk Neunkirchen wurde bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Sie ist auf freiem Fuß. Die Beschuldigten zeigten sich bei den durchgeführten Vernehmungen zum Teil geständig. Der verursachte Schaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.