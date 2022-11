Tragischer Tod eines Feuerwehrmanns nach Prügelei auf Baustelle

Ein tragisches Unglück hat einen beliebten Feuerwehrmann aus Wiener Neustadt mit erst 29 Jahren aus dem Leben gerissen. Benedikt L. ist am Mittwoch nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Kollegen auf einer Baustelle im Bezirk Mödling gestorben. Der junge Mann wurde am Boden liegend vom Fahrer eines Mischbeton-Lkw übersehen und überrollt. Für den Feuerwehrmann kam jede Hilfe zu spät.

Die genauen Umstände des Zwischenfalles sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgegeben hat, ist der 29-jährige Pumpenfahrer einer Betonfirma auf der Baustelle in Guntramsdorf mit einem 47-jährigen Bauarbeiter aus Wr. Neustadt in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und es kam zu einer Prügelei. Dabei gingen beide Männer zu Boden.

Vom Vorderrad erfasst

Zur gleichen Zeit fuhr ein 50-jähriger Ungar mit einem Mischwagen nach dem Entladen des Betons weg. Dabei dürfte er die auf dem Boden liegenden Streithähne wenige Meter vor dem Lkw übersehen haben. Laut Polizeibericht wurde der 29-Jährige vom Vorderrad des Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 47-Jährige überlebte den Zwischenfall mit nur leichten Verletzungen.

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde zu den Unfallermittlungen beigezogen. Sowohl der 50-jährige Lenker als auch der 47-jährige Bauarbeiter werden bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Das Ermittlungsverfahren soll klären, ob die Tätlichkeit mit dem Tod des 29-Jährigen kausal im Zusammenhang steht.