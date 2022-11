16-Jährige von Auto überrollt: Hubschrauber konnte nicht landen

Ein tragisches Unglück hat Dienstagabend in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten Rettungskräfte in Atem gehalten. Bei dem Versuch ein im Erdmatsch steckengebliebenes Auto rückwärts aus einer Wiese zu schieben, ist eine 16-Jährige von dem Fahrzeug überrollt und darunter eingeklemmt worden.

Das Auto war am Abend bei einem Reitstall auf einer abschüssigen Passage im Matsch eingesunken. Bei diesem Versuch der drei Beteiligten, den Wagen nach hinten zu schieben, rollte der Pkw auf dem Hang jedoch ruckartig nach vorne.