Mega-Mostkrug aus China mit besonderer Botschaft

Nicht nur mit seinen medizinischen Leistungen macht das Landesklinikum Scheibbs derzeit von sich reden, zu seinem 111. Gründungsjahr bekam das Spital ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk, das international Maßstäbe setzt. Dahinter steckt die Konzept- und Porzellankünstlerin Uli Aigner. Seit wenigen Tagen ist das von ihr geschaffene Monumentalgefäß „Item 2361“, der größte Mostkrug der Welt, im Foyer des Klinikums ausgestellt.

Der farbenfrohe, 800 Kilo schwere und 2,3 Meter hohe Krug ist ein monumentales Kunstwerk, das sich im Besitz des Landes NÖ befindet. Das Gefäß ist aber nicht nur wegen seiner Größe beachtenswert, auch seine Entstehung ist eine interessante Geschichte.

Die in Berlin lebende 57-jährige Künstlerin, die in Gaming geboren ist, hat das Riesengefäß, als Hommage an ihre Heimat im Rahmen ihres Lebensprojekts „One Million“ geschaffen. Aigner fertigte dabei schon Tausende Keramikschalen, -tassen, oder -krüge an, die jeweils eine individuelle Botschaft liefern. „Die Werke basieren auf Beziehungen, Gesprächen, Aufträgen oder Eindrücken von mir“, erklärt Aigner, deren Lebensziel eine Million Objekte sind.